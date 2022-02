Scholen mogen sneltest geven aan ouders van kinderen in groep 1 t/m 5 met weinig geld

nieuws

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

Scholen krijgen de mogelijkheid om minder draagkrachtige ouders een gratis zelftest mee te geven voor kinderen die in groep 1 tot en met 5 zitten. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) bekendgemaakt.

Op dit moment krijgen alleen kinderen vanaf groep 6 gratis zelftesten mee om zich thuis twee keer per week te testen. Er zijn echter ook ouders die de zelftesten niet kunnen betalen en graag hun jongere kinderen willen controleren op corona. Een zelftest kost bij de drogisterij ongeveer 3 euro. Minister Wiersma wil die ouders nu tegemoet komen. Scholen kunnen met onmiddellijke ingang zelftesten aanvragen voor specifieke situaties, voor als er bijvoorbeeld sprake is van een grote uitbraak of als ouders een zelftest niet kunnen betalen.

Wel benadrukt de minister dat het niet de bedoeling is dat deze ouders twee keer in de week hun kind preventief gaan laten testen, wat bij kinderen in groep 6 en hoger wel het advies is.