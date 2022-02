“Schade valt mee, wel jammer dat er een aantal bomen van tweehonderd jaar zijn omgegaan”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De schade in de natuurgebieden van Natuurmonumenten valt mee. Dat zegt boswachter Bart Zwiers nadat er de afgelopen dagen drie stormen passeerden.

“Als we het hebben over gevaarlijke situaties dan zijn op dit moment al onze gebieden in en rond Groningen goed toegankelijk”, vertelt Zwiers. “De plekken die nog wel gevaarlijk zijn, die hebben we afgezet. Kijk, de bossen die wij in Groningen hebben, die zijn relatief jong. Oude bomen en oude bossen, die brengen meer gevaar met zich mee. Dat geldt overigens ook voor stedelijk gebied. De kans dat in een stad een boom omgaat is relatief gezien groter dan dat er een boom in een bos omgaat.”

Bomen in stedelijk gebied zijn kwetsbaarder

Zwiers legt dat uit: “Als jij in je tuin een mooie boom wilt hebben, dan ga je naar de kwekerij. Je zoekt wat uit, en vervolgens wordt de boom overgeplaatst. Bij het uitgraven wordt vaak de penwortel doorgeklieft. Deze wortel is de hoofdwortel die zorgt voor stevigheid. Als die doorgeklieft wordt, dan groeit deze wortel niet meer aan. Deze bomen zijn vervolgens veel kwetsbaarder. Daarnaast heb je in stedelijk gebied met enige regelmaat werkzaamheden. Een nieuw riool, een glasvezelkabel. Als er dan wortels in de weg zitten, dan worden die wortels weggehaald. Het resultaat laat zich raden. De boom lijkt er ogenschijnlijk geen last van te hebben, maar bij een forse storm dan zit je met de gebakken peren. En dan hebben we het nog niet gehad over valwinden in combinatie met hoge gebouwen.”

Oerbos

Volgens Zwiers hoort een storm bij de natuur. “Ik zeg niet dat er in een bos geen bomen vallen. Op ons landgoed De Braak is een dikke beuk omgegaan. Ook in het Noordlaarderbos ging een boom om. Bomen die al tweehonderd jaar oud zijn. Ja, dat is zuur. Aan de andere kant. Als je kijkt naar een oerbos. Een oerbos bestaat voor 35 tot 40 procent uit dood hout. Dat is heel goed voor insecten en schimmels. Eigenlijk kun je stellen dat de Nederlandse bossen te netjes en te opgeruimd zijn.”