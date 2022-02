“Schade in hele gemeente, Stadsbeheer druk in de weer”

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Uit de hele gemeente Groningen komen meldingen van stormschade. Stadsbeheer is druk bezig om de meest urgente situaties aan te pakken.

“Ik heb niet een beeld welke boom waar is omgevallen”, vertelt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Maar we zien dat er in de hele gemeente schade is ontstaan. Op dit moment zijn medewerkers van Stadsbeheer druk bezig om de grootste problemen aan te pakken. Dan moet je denken aan bomen die over wegen of fietspaden liggen, bomen die op huizen gevallen zijn of bomen die om dreigen te vallen. Dus we richten ons nu primair op de veiligheid en de toegankelijkheid. Bomen die in een park zijn omgevallen laten we op dit moment nog even liggen, die pakken we in een later stadium op.”

Volgens Van ’t Hooft is er de hele nacht al druk gewerkt. “We hebben sinds afgelopen nacht twintig medewerkers in touw. We hebben ook een goed beeld van de schade. Mede omdat de medewerkers ook zelf proactief handelen. Ze gaan er op uit en kijken zelf waar gevaarpunten zijn. Uiteraard kunnen mensen ook nog steeds melding doen bij ons van schade.”