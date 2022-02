Schade aan winkelcentrum Paddepoel valt mee: “Was wel even flink schrikken”

nieuws

Bij winkelcentrum Paddepoel is een deel van het dak weggewaaid en op straat terecht gekomen. Foto: Alexander Termeer

Het was even flink schrikken. Zo omschrijft centrummanager Harold Lubberts van winkelcentrum Paddepoel het moment dat een stuk dak naar beneden kwam.

“Het was niet een stuk dak van het winkelcentrum”, vertelt Lubberts. “Aan de Dierenriemstraat is een aantal appartementen gevestigd. Het dak van deze appartementen kwam los te zitten. We hebben daarop de brandweer ter plaatse laten komen. Zij lieten weten bang te zijn dat het loszittende deel op de passage van het winkelcentrum zou vallen. Deze passage bestaat uit glas. Daarop hebben we uit voorzorg het winkelcentrum ontruimd.”

Lekkage

Uiteindelijk kon de situatie snel veilig worden gesteld. “Het winkelcentrum heeft geen schade, maar voor de bewoners van de appartementen is dat een ander verhaal. Je moet je voorstellen dat zij hun dak kwijt zijn. Er is flinke lekkage ontstaan. Ondanks dat dit deel van het gebouw niet onder onze vereniging valt ben ik vanochtend even bij de bewoners geweest. Op dat moment was men druk bezig om schades op te nemen. Duidelijk was dat bijvoorbeeld de laminaatvloeren zoveel schade hadden, dat ze weggehaald kunnen worden.”

Elders op het terrein valt de schade mee. “Op onze parkeerplaats is een boom omgezaagd, en er was wat schade ontstaan aan een vlaggenmast. Maar uiteindelijk hebben wij flink wat geluk gehad.”