SC Stadspark: ‘Skatebaan op parkeerplaats gaat ons leden kosten’

sport

De geplande skatebaan in het Stadspark aan de Concourslaan moet een andere locatie krijgen. Dat vindt de voetbalvereniging SC Stadspark.

De parkeerplaats, naast het complex van de club, is de beoogde plek voor de skatebaan. Maar daar parkeren veel leden en bezoekers van de club hun auto. Er komt een parkeerplek bij de Gasunie, maar dat is tien minuten lopen van de vereniging. Dat vindt SC Stadspark veel te ver, zeker voor minder validen. SC Stadspark is bang dat dit de club in de toekomst leden gaat kosten.

“Wij zijn niet tegen een skatepark”, schrijft voorzitter Jeroen Dekker aan de gemeente. “Maar ons inziens is er in het Stadspark voldoende ruimte om dit park te realiseren”.

SC Stadspark roept de gemeente op om met hen in gesprek te gaan om tot een alternatieve oplossing te komen.