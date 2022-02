Rutte: “Geen versoepelingen voor 15 februari”

nieuws

Mark Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Er komen voor 15 februari geen versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) gezegd.

Rutte laat weten dat het nog te vroeg is om nieuwe besluiten te nemen. Volgende week is nodig om een beter beeld te krijgen. Vrijdag lagen er 1.366 mensen met corona in het ziekenhuis. Dit waren er 225 meer dan vorige week vrijdag. Op de Intensive Care lagen 214 patiënten. Volgens Rutte is het volgende weegmoment op 15 februari.

Nachtclubs hebben afgelopen week laten weten daar niet op te willen wachten en vanaf zaterdag 12 februari de deuren weer te willen openen. Volgens nachtburgemeester Merlijn Poolman willen in Groningen zeker tien nachtclubs aan de actie mee doen. De clubs missen een gebrek aan perspectief.