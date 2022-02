Rutte: ‘Geen Groningers blootstellen aan aardbevingsrisico vanwege gasprijs’

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Het kabinet is nog steeds van plan om de gasproductie in Groningen te stoppen. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond gezegd naar aanleiding van de situatie in Oekraïne.

Rutte kreeg vragen over de stijgende gasprijzen. Nederland is voor haar aardgas deels afhankelijk van Rusland. Door het conflict in Oekraïne zijn prijzen van onder andere aardgas enorm gestegen. “Je gaat natuurlijk niet 100.000 tot 200.000 mensen blootstellen aan grotere aardbevingsrisico’s om de gasprijs te laten dalen”, zegt Rutte.

Rutte sluit niet uit dat dit standpunt kan veranderen. Bijvoorbeeld wanneer er leveringszekerheidsproblemen gaan ontstaan. “Maar het is wel het aller-, aller-, allerlaatste en dan ook het aller- aller- allerlaatste als het zeer onverwachte scenario zich voordoet dat er ineens geen gas meer uit de pijpjes komt thuis”. Volgens de premier is er op dit moment geen enkele aanleiding om dat te verwachten.

Vrijdag bleek ook dat er geen meerderheid in Nederland is om het Groningerveld weer verder open te draaien. Dat bleek uit een onderzoek van Motivaction onder de bevolking.