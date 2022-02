Rustige eerste ochtendspits Operatie Julianaplein, maar morgen kan alles anders zijn

nieuws

De eerste ochtendspits na de (gedeeltelijke) afsluiting van het Julianaplein in Groningen is bijzonder rustig verlopen. Dat stemt de organisaties rond de grote verbouwingsoperatie voor nu tevreden.

De grote verkeersopstopping die werd verwacht, bleef in ieder geval maandagochtend uit. Dat stemt aannemerscombinatie Herepoort tevreden, vertelt woordvoerder Bert Kramer: “We zien nu dat het verkeer goed doorstroomt. Ik hoor ook vanuit de wijken dat het vanochtend erg rustig was en de mensen daar hadden toch echt wel andere verwachtingen. Tot nu toe gaat het goed.”

‘Morgen kan alles anders zijn’

Kramer houdt wel een slag om de arm in zijn optimisme: “Als we dit zo vasthouden, moet het de komende weken goed gaan. Maar laten we eerst morgen even afwachten hoe iedereen er op reageert. Want het moet niet zo zijn dat mensen denken: ‘O, het was vandaag heel erg rustig, dus morgen kan ik lekker in de auto stappen. Doe dat vooral niet.”

‘So far, so good’

De eerste indruk van het Groningse OV lijkt te zijn dat de bussen iets drukker zijn dan normaal. “Een positief signaal”, aldus Jorn van der Scheer namens het OV-Bureau Groningen. “Echter zijn we nog maar net begonnen dus zitten we er bovenop. De aandacht blijft vanuit ons gaan naar de Stationsweg, waar de nieuwe inrichting voor automobilisten nog even wennen is.”