Ruim vijftig extra promotieplaatsen aan RUG dankzij Ubbo Emmiusfonds

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Door een donatie van het Ubbo Emmiusfonds komen er vijftig extra promotieplaatsen vrij op de nieuwe ‘schools’ van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor deze extra plaatsen hebben Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Ubbo Emmiusfonds (UEF) een nieuw programma opgezet, het M20 Promotie Programma. Dit programma duurt vijf jaar. Elk jaar kent het programma tien promotieplaatsen toe. In 2023 gaat het programma van start.

“Ik ben heel blij dat we met dit nieuwe programma jonge, ambitieuze academici de kans geven om hun wetenschappelijke carrière verder vorm te geven”, aldus RUG-voorzitter Jouke de Vries. “Dat is geheel in lijn met de wens van de gulle donateur.”

Vijf ‘schools doen mee aan het programma: De Wubbo Ockels School (energietransitie en klimaatadaptatie), de Aletta Jacobs School of Public Health (gezond ouder worden), de Jantina Tammes School (digitale innovatie, artificial intelligence en technologische ontwikkeling) en de Rudolf Agricola School (governance, politieke en duurzame processen).