RUG-onderzoekers leiden nieuwe poolexpeditie naar Spitsbergen

Foto: Frits Steenhuisen via de RUG

Maarten Loonen, Annette Scheepstra en Frits Steenhuisen leiden van 13 tot 22 juli 2022 een grote groep onderzoekers naar Spitsbergen, waar ze onderzoek gaan doen naar de razendsnelle opwarming van de poolgebieden.

Afgelopen zaterdag kwamen de deelnemers in Groningen bijeen als voorbereiding op de tocht. Tijdens de bijeenkomst presenteerden zij hun onderzoeksprojecten. Deze expeditie zou oorspronkelijk in augustus 2020 worden gehouden, maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld.

De expeditie naar Spitsbergen gaat de opwarming van de aarde in kaart brengen in het gebied wat amper door de mens is aangetast. Uit eerdere onderzoeken kwam al naar voren de opwarming van de aarde in de poolgebieden tot vier keer gaat dan elders in de wereld. De poolexpeditie verzamelt ter plekke data en vergelijkt deze met data uit 2015 om de veranderingen te begrijpen.

In totaal gaan er 50 professionele onderzoekers mee en 50 betalende toeristen, die eveneens een bijdrage leveren aan het onderzoek. Ook enkele journalisten, beleidsmakers en politici gaan mee met de reis. De NWO financiert de expeditie vanuit het Nederlands Polair Programma, waaraan vijf ministeries deelnemen. Het schip waarmee gevaren wordt is de Ortelius, in handen van OceanWide Expeditions.