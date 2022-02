‘RUG moet meer doen tegen grensoverschrijdend gedrag’

nieuws

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De RUG kan en moet meer doen om de sociale veiligheid voor studenten te vergroten. Dat melden de studentenpartijen SOG en Lijst Calimero tijdens recent overleg in de universiteitsraad.

De Universiteitskrant meldt dat de twee studentenpartijen zorgwekkende signalen ontvingen over het gebrek aan hulp bij verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Studenten die het overkomt, weten vaak niet hoe ze er melding van moeten maken. Vorig najaar al meldde de Young Academy Groningen dat de RUG slecht omgaat met klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Op aandringen van de SOG en Lijst Calimero buigt de universiteitsraad zich donderdag over de onderwerpen seksuele intimidatie en geweld onder studenten. Het universiteitsbestuur heeft volgens de Ukrant al toegezegd de aanbevelingen over te nemen. Een van die aanbevelingen is het aanbieden van meer Active Bystander-trainingen. Dat zijn trainingen waarbij studenten leren hoe ze als omstander kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Er wordt inmiddels gewerkt aan diverse plannen, zoals een platform voor vertrouwenspersonen van de studentenverenigingen, een bewustwordingscampagne, verbetering van de informatievoorziening en een onderzoek naar een centrale plek voor het melden van ongewenst gedrag.