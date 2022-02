Rotary Groningen-Zuid wil met The Kiss geld inzamelen voor Empowering Girls

nieuws

De tekening die Foppe ten Broek zijn kleindochter maakte. Foto: uitsnede / ingezonden

Rotary Groningen-Zuid is maandag project The Kiss gestart. Met het project wordt tussen Valentijnsdag en Wereld Kusdag, op 6 juli, geld opgehaald voor de organisatie ‘Empowering Girls’.

Het doel is om minstens 10.000 euro op te gaan halen. Om er voor te zorgen dat het project wereldwijde aandacht krijgt wordt de president van Rotary International, Shekhar Mehta, uitgedaagd om via een brief het plan op te pakken. Project The Kiss is opgezet door Foppe ten Broek, één van de leden van Rotary Groningen-Zuid. Van zijn 8-jarige kleindochter kreeg hij een tekening van mensen die elkaar een kus geven. Het inspireerde Ten Broek om er een fondsenwervend-project van te maken. Van de tekening is een NFT, Non Fungible Token, gemaakt waarbij geprobeerd wordt deze via een veiling te verkopen.

Tekening, kaartjes en gifjes

Met behulp van Rotary International hoopt Rotary Groningen-Zuid het project internationale bekendheid te geven, waardoor de veiling veel geld op zal halen. Naast de veiling lopen er voor het project inmiddels ook onderhandelingen om de tekening in de vorm van kaartjes te gaan verkopen. Verder wordt een gifje van de tekening ontwikkeld, zodat mensen het project ook op die manier via social media bekendheid kunnen geven.

Empowering Girls

Empowering Girls for Life, EGFL, is dit jaar het thema van Rotary International. De organisatie zet zich in om de perceptie te veranderen dat vrouwen niet het vermogen of de mogelijkheid hebben om net zoveel te bereiken als hun mannelijke tegenhangers. Door kanalen te creëren om te ontmoeten, interactie te hebben met en te leren van diverse prominente vrouwen, wil EGFL inspireren en persoonlijk en professioneel succes voor meisjes en vrouwen overal ter wereld mogelijk maken. Het doel van de organisatie is de vrouwelijke leiders van morgen te creëren door de meisjes van vandaag sterker te maken.