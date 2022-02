Rode Kruis start cursus hulpverlening onder de naam ‘Project Heldin’

nieuws

Het Rode Kruis Groningen start binnenkort met een cursus genaamd ‘Project Heldin’. Het draait om het pakken van de regie in een noodsituatie.

Tijdens de cursus krijgen vrouwen praktische vaardigheden aangeleerd om hulp, waaronder ook eerste hulp, aan te bieden. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden zoals durven handelen, hulp vragen en duidelijk communiceren. De deelnemers krijgen na afloop ook een EHBO-snelcursuscertificaat.

Het draait allemaal om het pakken van de regie in een noodsituatie. Volgens het Rode Kruis hebben dergelijke cursussen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag bewezen dat dit zijn vruchten afwerpt. Op dit moment worden vrijwilligers geworven. Als dat goed gaat, kan het project in april starten.