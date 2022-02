RIVM verwerkt achterstand in coronacijfers en meldt ruim 10.000 besmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het RIVM heeft dinsdagmiddag de onderrapportage in de besmettingscijfers in één keer verwerkt. Dat betekent dat de cijfers die dinsdagmiddag naar buiten werden gebracht (10.188 nieuwe besmettingen in Groningen), ongewoon hoog zijn.

De 10.188 besmettingen zijn dan ook een absoluut dagrecord voor Groningen. Met 3.922 infecties was dat ook in de gemeente Groningen het geval. Westerkwartier kende, met 1.153 nieuw gemelde besmettingen, de meeste nieuwe meldingen van COVID van het Ommeland.

Net als in de voorgaande dagen meldt het RIVM geen nieuwe overlijdens door corona binnen de provinciegrenzen.

Grote achterstanden weggewerkt

De grote onderrapportage (landelijk ongeveer 190.000 meldingen) in de cijfers ontstond in de afgelopen weken door de explosieve stijging in het aantal besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus. Daardoor raakte de systemen van het RIVM overbelast. Maar nu gaan deze gegevens rechtstreeks vanuit de teststraten naar het RIVM. De niet eerder gemelde infecties zorgen daardoor voor extra hoog aantal positieve testen.

Landelijk bijna 400.000 meldingen

Dat zorgde ook landelijk voor een absoluut dagrecord in de besmettingscijfers. Het RIVM maakte meldingen van 394.759 infecties in heel Nederland. Tegelijkertijd werden er 229 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld (maandag 154). De IC’s kenden negentien nieuwe opnames door corona (maandag veertien). Acht mensen overleden aan COVID-19. Maandag waren dat er vier.

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 3922 0 Midden Groningen 946 0 Stadskanaal 540 0 Het Hogeland 784 0 Veendam 409 0 Westerkwartier 1153 0 Pekela 180 0 Eemsdelta 604 0 Oldambt 582 0 Overig 632 0 Westerwolde 436 0 Totaal 10188 0