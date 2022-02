RIVM: “Meeste coronabesmettingen worden momenteel in het Noorden vastgesteld”

nieuws

Foto: Alexandra Koch via Pixabay

In de twee noordelijke provincies worden momenteel naar verhouding de meeste coronagevallen vastgesteld. Dat meldt het RIVM dinsdag.

Volgens het RIVM is het hoge aantal coronabesmettingen in Groningen en Friesland te verklaren doordat er in deze regio juist de afgelopen periode minder besmettingen werden vastgesteld. Andere delen van het land hadden in de afgelopen maanden veel positieve test, en daar zijn nu meer mensen immuun. In de provincie Groningen werden in de afgelopen week 2.304 op de 100.000 mensen positief getest. In Friesland ging het om 2.577 op de 100.000 inwoners die positief werd getest. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 40 inwoners positief is.

In de afgelopen week werden naar verhouding de minste coronabesmettingen vastgesteld in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daar ging het om 1.271 besmettingen op elke 100.000 inwoners. Dit is ongeveer 1 op de 80.