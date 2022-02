RIVM: “Besmettingsgolf kan nog weken aanhouden”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het RIVM sluit niet uit dat de huidige besmettingsgolf met de omikronvariant nog weken aan kan houden.

Volgens modellenmaker Jacco Wallinga is het moeilijk te voorspellen hoe lang de torenhoge besmettingscijfers nog aan zullen houden. “Het valt niet uit te sluiten dat de piek pas over drie weken wordt bereikt. Maar het zou ook over anderhalve week kunnen zijn, of nog langer. We weten het niet.” De laatste weken is het aantal positieve tests explosief gestegen.

De hoge besmettingscijfers zorgen ervoor dat ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen toeneemt, hoewel de bezetting op de Intensive Care niet oploopt. Komende week komt het Outbreak Management Team, het OMT, met een nieuw advies waarna het kabinet in de week daarop een nieuwe afweging gaat maken. Het RIVM kondigt geen versoepelingen aan, maar verwacht ook niet dat er extra maatregelen nodig zijn.