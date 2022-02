Rijkswaterstaat: “Blijf rekening houden met hinder”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Automobilisten die zaterdagochtend de weg op moeten worden door Rijkswaterstaat gewaarschuwd om rekening te houden met hinder.

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag continu in touw geweest om stormschades op te ruimen. Het gaat daarbij om omgewaaide bomen en puin dat op de rijks- en snelwegen terecht was gekomen. “We verwachten tot in de loop van de dag nodig te hebben om alles op te ruimen en om gestrande voertuigen te bergen”, meldt Rijkswaterstaat. “Het opruimen en het bergen neemt tijd in beslag. Daarbij staat vanzelfsprekend veiligheid voorop. De opruim- en bergingswerkzaamheden konden daarom pas beginnen nadat de storm was gaan liggen.”

Rijkswaterstaat komt ook met een advies: “Weggebruikers die toch de weg op moeten, raden we aan de weer- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.” Kijk voor meer informatie op deze website.

⚠️☁️ | Weggebruikers opgelet, indien u toch op pad moet, pas dan zeker u snelheid aan! Op diverse wegen liggen bomen omver, we ruimen dit uiteraard zo spoedig mogelijk op. Let ook op overige obstakels die de weg op waaien, waaronder op de ring Groningen. @RWS_NN @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/dbw4F85dGd — Weginspecteur Jeroen (@WIS_Jeroen1) February 18, 2022