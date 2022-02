Restaurant in Langestraat ontruimd wegens brand in afzuigkap

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een restaurant in de Langestraat in de stad is zaterdag aan het einde van de middag ontruimd vanwege een brand in de keuken van het gebouw. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 17.20 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een brand in de afzuigkap, waarbij het vuur in de pijp is gaan zitten”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Onze hoogwerker kon niet afstempelen omdat er te weinig ruimte was. Daarom hebben we er voor gekozen om de vuurhaard van binnenuit onder controle te krijgen. Rond 18.45 uur heb ik te horen gekregen dat het gevaar is geweken en dat de situatie onder controle is.”

Op dit moment is het pand nog niet vrijgegeven. “We zien dat er nog een te hoog CO-gehalte in het pand aanwezig is. Dit gaan we eerst verlagen. Dit kan door natuurlijke of door geforceerde ventilatie.” Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.