Restaurant Florentin komende dagen gesloten wegens brand: “250 Reserveringen afgezegd”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Restaurant Florentin aan de Langestraat in Stad blijft de komende dagen gesloten. In het bedrijf brak zaterdag aan het eind van de middag brand uit.

“Hoe groot de schade is, dat zijn we nu aan het inventariseren”, vertelt een medewerker. “De brand ontstond rond 17.20 uur in de keuken. We hadden op dat moment nog geen gasten in het pand, alleen personeelsleden. We waren er gelukkig snel bij waardoor we erger hebben kunnen voorkomen.” In een afzuigkap ontstond brand, waarna de vuurhaard in de pijp ging zitten. De brandweer liet weten dat de vuurhaard door middel van een binnenaanval onder controle kon worden gebracht. Rond 18.45 uur was de situatie onder controle.

“De komende dagen zullen we moeten opruimen en schoonmaken. Er is sprake van rook en roetvorming in het gebouw. Het betekent dat we de gasten die voor vanavond en voor morgen hadden gereserveerd, af hebben moeten zeggen. In totaal gaat het om 250 reserveringen die we hadden staan. Dus je kunt je voorstellen dat dit ontzettend zuur is voor ons.” Met het personeel gaat het goed. “Niemand is gewond geraakt, wel is men flink geschrokken. Maar we realiseren ons ook dat dit slechter af had kunnen lopen.”

De bedoeling is dat het restaurant op dinsdag de deuren weer gaat openen.