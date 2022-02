Remise Gorecht in topper, Velocitas slacht SC Stadspark

sport

Foto Andor Heij. Doel

In de tweede klasse J zaterdag is het Gorecht niet gelukt om koploper DZOH pootje te lichten. In 3C haalde Velocitas verschrikkelijk hard uit tegen SC Stadspark.

Er gingen maar drie duels door in 2J. Daaronder de topper in Emmen tussen de koploper DZOH en de nummer 2 Gorecht. Het werd 1-1. De ploeg uit Haren was in de beginfase beter en nam na een kleine 20 minuten een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Sven Hazewinkel. DZOH kwam daarna opzetten en Daniel Sanafikhah kopte in de 86e minuut de gelijkmaker in. In de stand bovenin veranderde daardoor niets. Gorecht heeft 3 punten achterstand op DZOH.

In dezelfde klasse ging The Knickerbockers stevig onderuit tegen DESZ. In Zwartsluis verloren de studenten met 4-0. TKB zakte naar de twaalfde positie.

In 3C verpletterde koploper Velocitas 1897 SC Stadspark, dat voorlaatste staat, met 11-1. Via een hattrick van Sam Wormmeester, twee doelpunten van Quinn Mekel en één van Rutger Hofsteenge stond Velocitas na ruim een half uur al op 6-0. Sjors van der Meeren tekende nog voor 6-1, voordat Wormmeester met zijn vierde de 7-1 ruststand bepaalde. Fabian en Kelvin de Vries maakten er na de pauze ieder twee voor Velocitas: 11-1.

Be Quick 1887 nam de tweede plaats in 3C over van HFC’15 door in Hoogkerk in een rechtstreeks onderonsje met 4-1 te winnen. Jermo Verbeek scoorde twee keer. De achterstand op Velocitas bedraagt zes punten. HFC’15 zakte naar de vijfde plaats.

Groen Geel is nu vierde in 3C achter Grijpskerk. Groen Geel won met 1-0 van Omlandia door een doelpunt van Tom Arissen. Omlandia is achtste. Rode lantaarndrager Glimmen verloor thuis met 3-6 van Zuidlaren. De wedstrijd Helpman – Holwierde werd afgelast.

In 4C kwamen geen Groninger clubs in actie. In 5D won koploper VVK bij buurman Potetos met 0-5. Robert Oosterhof en Tim van der Molen scoorden twee keer. Haren bleef tweede door een 1-2 winst in de topper tegen Westerkwartier.

In 5E sprokkelde TEO in Ten Post een punt tegen De Fivel: 2-2. TEO bleef 12e. GEO uit Garmerwolde speelde niet.