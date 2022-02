Raadsfracties: ‘College moet gericht ingrijpen tegen straatintimidatie in Groningen’

nieuws

Foto: Surprising Shots via Pixabay

De gemeente Groningen moet gericht maatregelen nemen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vorm van straatintimidatie. Daarvoor pleiten de raadsfracties van GroenLinks, CDA en D66 en De Stadspartij 100% voor Groningen.

Het landelijke onderzoek van het CBS naar straatintimidatie van begin februari is de aanleiding voor de oproep. De fracties noemen de uitkomsten van het onderzoek schokkend. “Het onderzoek toont aan dat het probleem zo groot is dat het helaas een apart aandachtspunt moet zijn”, stelt GroenLinks-raadslid Justine Jones. “Deze vorm van intimidatie treft niet alleen vrouwen, maar ook de LHBTIQ+ gemeenschap en mannen.”

De eerder genoemde partijen zijn bezig met het ontwikkelen van een actieplan tegen straatintimidatie in de gemeente. Maar de fracties willen niet wachten op maatregelen vanuit de gemeente. “Wanneer zoveel van onze meisjes en vrouwen op straat te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de vorm van straatintimidatie, is het nu echt noodzaak om hier wel gerichte maatregelen op te nemen. Meisjes en vrouwen moeten zich gesteund voelen door een overheid die dit gedrag onacceptabel vindt en dit actief uitdraagt.”