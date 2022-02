Raad stemt in met komst opkoopbescherming woningen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een plan waarmee woningen niet meer verkocht kunnen worden aan mensen die het pand vervolgens willen verhuren.

Deze zogeheten opkoopbescherming wordt vanaf 1 maart van kracht en geldt voor huizen met een WOZ-waarde tot 305.500 euro. De regeling geldt niet voor woningen in de oude gemeente Ten Boer, omdat in dit gebied de druk op de woningmarkt minder hoog is dan in Groningen en Haren.

Het plan van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen kon rekenen op een grote meerderheid van de raad. Alleen de fracties van de VVD en de PVV stemden tegen het plan. Met het plan hoopt de wethouder dat starters meer kansen krijgen.