PVV sceptisch over verlenging noodopvang asielzoekers

Foto: 112groningen.nl

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad is sceptisch over de verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in een boot in het Oude Winschoterdiep en in tijdelijke wooncontainers aan de Sint Petersburgweg.

De partij vindt dat de vluchtelingen moeten worden opgevangen in veilige landen in de regio van herkomst. Men vindt het tevens vreemd dat de verlenging plaatsvindt vijf weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Wij willen van het College weten waarom men deze locaties heeft gekozen en of omwonenden hier ook over ge├»nformeerd zijn”, laat lijsttrekker Dennis Ram weten. “Ook vragen wij ons af op welke wijze de veiligheid voor omwonenden en hun kinderen zal worden gegarandeerd en wat de kosten voor de gemeente zijn van deze noodopvang.”

“De gemeente kan het geld dat voor deze opvang wordt gereserveerd beter besteden aan daklozenopvang of het uitgeven aan armoedebestrijding.” De vragen zijn inmiddels ingediend bij het Stadsbestuur.