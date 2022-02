PVV herkent zich niet in kritiek: ‘Het CDA is in de war, ze zijn de weg kwijt’

nieuws

‘Minder schreeuwen en meer samenwerken’, de boodschap die de Groninger CDA-fractie vorige week naar buiten bracht in een manifest, strookt volgens de Groninger PVV afdeling niet met de manier waarop CDA-lijsttrekker Jalt de Haan een aantal partijen als extreemrechts wegzet.

“Dit strookt niet met de antidemocratische opstelling van 14 februari jl. waarin lijsttrekker Jalt de Haan een aantal partijen als extreemrechts wegzet”, aldus PVV-lijsttrekker Dennis Ram. “Het CDA creëert daardoor zelf een klimaat van demonisering en haat. Deze poging tot verbinding is niet geloofwaardig. Ze zijn de weg kwijt.”

Een verharding in de Groninger gemeentepolitiek herkent de PVV ook niet, aldus Ram. Volgens de lijsttrekker is er volop stevig debat in de Raad. Ram: “Behalve een schreeuwende SP’er die uit de bocht vliegt, valt het reuze mee. Het enige wat moet veranderen is de ondemocratische houding van het CDA en de andere linkse partijen.”