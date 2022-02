PVV: gemeente moet iets doen aan instroom van buitenlanders

nieuws

Groningen is overbevolkt. Daarom moet de gemeente iets doen aan de continue stroom aan nieuwe mensen, waaronder veel immigranten, statushouders en internationale studenten. Dat vindt de PVV in Groningen.

De partij wil daarom een plan introduceren om statushouders, waarvan het land van herkomst veilig is, te bewegen om terug te keren. Verder moeten statushouders geen voorrang meer krijgen op Groningers die al jaren op de wachtlijst staan bij de toewijzing van een huurwoning, Daarmee wordt een groot deel van de druk op de woningmarkt afgehaald.

PVV-lijsttrekker Dennis Ram: “Als je niets doet aan die massale instroom dan kun je bouwen tot je een ons weegt. Dat is water naar de zee dragen. De leefbaarheid in de wijken staat onder druk en we zijn aan het bouwen voor de massa-immigratie. Daar heeft niemand wat aan.” Verder moeten immigranten die langdurig in de bijstand zitten gewezen op de mogelijkheid van terugkeer naar hun eigen land.

Voor internationale studenten moet een quotum komen. Met de RUG en de Hanzehogeschool moeten daarover afspraken worden gemaakt, zodat er in Groningen geen studenten meer in tenten of noodcontainers met een ultrahoge gasrekening hoeven te wonen. De PVV dient hierover woensdag een motie in.