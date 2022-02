PvdA wil vier extra fietsparkeergarages in binnenstad: “Fiets de ruimte geven”

nieuws

De PvdA in de Groningse gemeenteraad heeft woensdag een plan gepresenteerd om de fiets de ruimte te geven in Stad. Daarvoor moeten er vier extra fietsparkeergarages aangelegd worden.

Deze nieuwe garages moeten komen in de huidige parkeergarage naast de Vismarkt, onder de panden van C&A en het bedrijfsverzamelgebouw Faun aan de Herestraat en onder de Universiteitsbibliotheek. Met de garages moet het tekort aan fietsparkeerplekken in het centrum van de stad aangepakt worden. “Terwijl we voor auto’s prachtige parkeergarages hebben moeten de meeste fietsen op straat staan in overvolle fietsrekken”, vertelt raadslid Rik van Niejenhuijs. “Bij een beetje wind heb je dan ook nog de pech dat het rijwiel omvalt. En beschik je over een bakfiets of e-bike, dan is de stad al helemaal niet gastvrij. Dat kunnen we in Groningen makkelijk oplossen door op een paar centrale plekken overdekte fietsgarages te openen.”

“Huidige overdekte fietsenstallingen zijn een groot succes”

De afgelopen jaren heeft het Stadsbestuur al geïnvesteerd in fietsparkeergarages. Zo verrees er een garage onder de Nieuwe Markt bij Forum Groningen. Ook kwam er een garage onder de vroegere V&D. “Deze overdekte fietsenstallingen zijn een groot succes en te danken aan ons actieve beleid voor de binnenstad. Daar willen we nu, met dit plan een volgende stap in zetten. Meer overdekte gratis fietsenstallingen aan alle zijden van de binnenstad, waardoor mensen hun fiets veilig overdekt neer kunnen zetten en de stoepen ook op drukke momenten goed toegankelijk blijven voor mensen die slecht ter been zijn.”

Meer ruimte

Als het aan Van Niejenhuis ligt wordt op korte termijn de onderste verdieping van de parkeergarage aan de Vismarkt omgebouwd tot fietsgarage. Daarnaast moet de boekenkelder van de Universiteitsbibliotheek omgebouwd worden tot stalling en moeten er met de universiteiten afspraken worden gemaakt om de bestaande fietsgarage onder de openbare bibliotheek en de Harmonie in het weekend openbaar te maken. “Onze trouwe tweewielers

verdienen een betere parkeerplek in de stad. Met dit concrete plan laten we zien dat het niet heel ingewikkeld hoeft te zijn. Bovendien zorgen deze fietsparkeergarages dat de voetganger weer meer ruimte krijgt en de binnenstad een fijnere plek wordt voor iedereen in Groningen.” Voor een verdere toekomst droomt Niejenhuis zelfs over een fietsgarage onder de Vismarkt.