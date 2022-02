PvdA wil 2.500 betaalbare woningen extra in gemeente realiseren

nieuws

De fractie van de PvdA wil in de gemeente 2.500 betaalbare woningen extra realiseren. Het voorstel werd woensdag door fractievoorzitter Julian Bushoff gepresenteerd tijdens een debat over wonen.

De invoering van erfpacht, de oprichting van een publiek woonbedrijf en honderd miljoen euro moet de gemeente 2.500 woningen extra opleveren. De woningen moeten gerealiseerd worden in de nieuwe wijken Meerstad en Suikerzijde. “De bouw van 2.500 sociale huur- en sociale koopwoningen extra is hard nodig om de wooncrisis aan te pakken”, vertelt Bushoff. “Kopen of huren in de vrije sector is onbetaalbaar voor veel Groningers. Naast de bouw van meer sociale huur, kan een sociale koopwoning ook een uitkomst bieden voor jonge gezinnen, leraren en andere mensen met een middeninkomen.”

Publiek woonbedrijf

Het voorstel moet er voor zorgen dat er in de nieuwe stadswijken meer sociale huurwoningen gereserveerd gaan worden. Bushoff wil dat corporaties hier financieel bij geholpen gaan worden. Om sociale koopwoningnen te realiseren moet er een publiek woonbedrijf worden opgericht dat huizen gaat bouwen op eigen grond van de gemeente. Kopers krijgen de grond van het huis in erfpacht en hoeven de grond dus niet te kopen. Ook van de woning zelf hoeft de koper maar een gedeelte te kopen, het andere deel blijft in eerste instantie eigendom van het publiek woonbedrijf.

“Hypotheek nodig van slechts 100.000 euro”

“Voor een woning met een verkoopprijs tussen 200.000 en 250.000 euro heb je bij een sociale koopwoning dan een hypotheek van slechts zo’n 100.000 euro nodig. Verder kunnen de woningen alleen worden toegewezen aan mensen met een, laag, middeninkomen en wordt het onmogelijk gemaakt om de woning snel met veel winst door te verkopen.”

Linke fracties positief, vraagtekens aan de rechter zijde

Alle partijen in de Groningse gemeenteraad zien in dat er meer betaalbare woningen gerealiseerd moeten worden. Hoewel de linkse fracties enthousiast reageerden op het PvdA-voorstel, zetten de rechtse fracties hun vraagtekens. Grote moeite hebben zij met het herinvoeren van erfpacht en de oprichting van een publiek woonbedrijf. Daarnaast zeggen ze dat honderd miljoen euro voor het plan wel erg veel geld is. “Het is een fors bedrag, maar in het voorstel staan heldere financieringsmogelijkheden. Namelijk de meeropbrengsten aan OZB als gevolg van meer woningen. Inkomsten uit de erfpachtcanon voor het deel sociale koop, mogelijk Rijksgelden en een deel van de exploitatiewinst die in Meerstad wordt gemaakt.”

Of het voorstel het gaat halen moet de komende weken blijken.