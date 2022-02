PvdA en Student en Stad in de bres voor studenten met enorme huurstijging

nieuws

Als gevolg van de stijgende energieprijzen kregen veel studenten begin dit jaar te horen dat de huurprijs voor hun kamer fors omhoog gaat. De fracties van de Partij van de Arbeid en Student en Stad in de gemeenteraad vrezen dat zij daardoor in de schulden komen of dakloos worden.

Volgens de raadsfracties is de verhuurder op het Suikerterrein het meest extreme voorbeeld van mensen die te maken hebben met een forse huurverhoging, maar zeker niet de enige. De huurverhoging van tweehonderd euro, die de verhuurder van containerwoningen voor studenten op het voormalige Suikerterrein wil doorvoeren, stuit de fracties tegen de borst.

“760 euro voor een container is echt belachelijk”, aldus PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. “Bovendien kan ik me bijna niet voorstellen dat de energielasten van een kleine containerwoning met 200 euro per maand kunnen stijgen, zelfs een vrijstaand huis met een laag energielabel haalt dat niet. De huurders werden bovendien pas vlak nadat ze hun contract hadden verlengd op de hoogte gesteld van de stijging die de meesten onmogelijk kunnen ophoesten.”

Ook Student en Stad-fractievoorzitter Steven Bosch vindt deze huurverhoging onbegrijpelijk en wil dat het gemeentebestuur in actie komt: “Ik wil dat uitgezocht wordt of de verhoging van 200 euro voor de energielasten wel klopt”, aldus Bosch.

Compensatie voor iedereen met laag inkomen

Het Rijk wil via de gemeenten mensen in de bijstand ter compensatie tweehonderd euro geven. Bushoff en Bosch willen dat dit gaat gelden voor iedereen met een laag inkomen, ook jongeren. Het gemeentebestuur moet zich hier hard voor gaan maken in Den Haag. Ook roepen de fractie het gemeentebestuur op om de getroffen jongeren in de containers van Sugar Homes te helpen en zo te voorkomen dat zij schulden maken of dakloos worden.