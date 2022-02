Provinciale partijen aan Tweede Kamer: ‘Ons kinderhartcentrum in Groningen moet openblijven’

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

“Ons kinderhartcentrum in Groningen, dat op geen enkel gebied minder is dan die van Utrecht of Rotterdam, moet openblijven.” Dat schrijven de noordelijke Statenfracties van de Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Fryske Nasjonale Partij en Sterk Lokaal Drenthe in een open brief aan de Tweede Kamer.

‘Verschil tussen leven en dood’

“Naast de vele u bekende uitdagingen die spelen in het Noorden, hebben wij nog een groot probleem erbij gekregen”, schrijven de fracties in hun brief gericht aan alle Tweede Kamerleden, maar in het bijzonder aan onze Noordelijke Kamerleden. “Het kinderhartcentrum is voor hartpatiënten het verschil tussen leven en dood. Een instituut van innovatie en hoop op een gezonde toekomst voor diegenen met hartproblemen.”

Volgens de provinciale partijen is de bereikbaarheid van de door de regering voorgestelde kinderhartcentra (lees: het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam) is voor veel inwoners van de noordelijke provinciën lastig. “Zowel voor het herstel als de nodige sociale contacten van patiënten is dit ondoenlijk. Ouders die hun kind laten

behandelen in Groningen weten dat hun kind de allerbeste denkbare zorg krijgt, niet alleen medisch, maar ook via de eigen sociale omgeving.”

‘Ons kinderhartcentrum in Groningen’

“Ons kinderhartcentrum in Groningen, dat op geen enkel gebied minder is dan die van Utrecht of Rotterdam, moet openblijven”, besluiten de fracties. “De noodzaak om dit centrum open te houden treft niet alleen deze kinderhart specialisatie, maar ook andere afdelingen binnen het Universitair Ziekenhuis.”