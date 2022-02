Protonencentrum ontruimd vanwege rookontwikkeling, afspraken afgezegd

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een technische ruimte van het Protonencentrum van het UMCG aan de Vrydemalaan is dinsdagmiddag rookontwikkeling ontstaan. De afspraken voor dinsdagavond zijn afgezegd.

De melding van de brand kwam rond 17.00 uur binnen. “Wij kregen een melding van een automatische brandmeldinstallatie”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “We zijn daarop ter plaatse gegaan met twee tankautospuiten en een hoogwerker. Bij aankomst troffen wij veel rook aan in een technische ruimte. We hebben onderzoek gedaan, maar konden niets vinden. Daarop hebben we het gebouw geventileerd, maar ook daarna bleef de oorzaak onduidelijk. Waarschijnlijk komt dit omdat een deel van het gebouw spanningsloos is gemaakt, waardoor de oorzaak niet goed te achterhalen valt.”

Woordvoerder Janneke Kruse van het UMCG: “Aanwezige patiënten en medewerkers hebben het gebouw tijdig kunnen verlaten. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. Wel vertellen medewerkers dat zij twee harde knallen hebben gehoord. Waarschijnlijk gaat het om kortsluiting, maar er is nog niets aangetroffen. Alle afspraken die voor vanavond gepland stonden in het Protonencentrum zijn afgebeld.” Voor de afspraken die voor woensdag gepland staan is Kruse helder: “We verwachten morgen een normale dienstverlening aan te kunnen bieden. Als je een afspraak hebt staan, en je hoort niets van ons, dan gaat je afspraak door.”