Protestmars tegen oorlog in Oekraïne trekt door binnenstad

Een groep van ongeveer honderd demonstranten trok vrijdagmiddag door de binnenstad van Groningen, uit protest tegen de inval van Rusland in Oekraïne.

Tijdens de onaangekondigde protestmars liepen de demonstranten rond met verschillende protestborden Oekraïense vlaggen. Onder meer het Zuiderdiep en de Grote Markt werden aangedaan tijdens het protest.

De demonstratie is tot nu toe de tweede sinds de invasie van Oekraïne die donderdagochtend begon. Woensdagmiddag togen al enkele Oekraïners spontaan naar Grote Markt voor een actie. Voor zondag staat een veel grotere demonstratie gepland op de Grote Markt.

Protest in Groningen, NL. Right now. #StopWar

Nationalists, internationalists, pro and anti-NATO. All with one message:#StopTheWar pic.twitter.com/mXW5bSaj8d

— Kneabs 🔴 (@k_neabs) February 25, 2022