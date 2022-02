ProRail: “Er rijden vanochtend nog geen treinen”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Door storm Eunice is er zaterdagochtend nog geen treinverkeer mogelijk in het gehele land. Volgens spoorbeheerder ProRail is de schade te groot.

De spoorbeheerder meldt dat er op veel plekken bomen zijn omgevallen die op het spoor terecht zijn gekomen. Ook is op diverse plekken de bovenleiding beschadigd. Vrijdag aan het einde van de avond is ProRail in een aantal delen van het land begonnen met schouwritten. Dit zijn ritten zonder reizigers waarbij er gekeken wordt of er versperringen zijn en of er schade is ontstaan aan het spoor. De schouwritten konden in het Noorden pas in het tweede deel van de nacht gestart worden.

ProRail noemt het weghalen van bomen een tijdrovend karwei. “Takken kun je gewoon weghalen, maar bomen moet je in stukken zagen. Dat is een hele klus.” Mensen die afhankelijk zijn van het treinvervoer wordt geadviseerd kort voor vertrek een reisplanner te raadplegen voor de laatste informatie.