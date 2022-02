Poolman: “Verruiming openingstijden horeca geen echte versoepeling”

nieuws

In café Aan de Amstel werden op zaterdag 15 januari demonstratief de deuren geopend. Foto: Kim Boonstra

Het lijkt erop dat het kabinet de coronamaatregelen gaat versoepelen en dat de openingstijden van de horeca, discotheken en nachtclubs worden verruimd tot middernacht. Nachtburgemeester Merlijn Poolman vindt dat echter geen echte versoepeling.

Volgens bronnen in Den Haag worden komende dinsdag 15 februari diverse versoepelingen bekendgemaakt. Naast de kleine verruiming van de openingstijden zouden ook festivals en evenementen over enkele weken weer mogelijk zijn, mits ze zich aan een 1G-beleid houden. Iedereen moet zich wel vooraf laten testen.

“Het is niet echt een versoepeling,” zegt de Groninger nachtburgemeester Merlijn Poolman. “Die sluitingstijd is echt onzin. We moeten terug naar het echte nachtleven. Dat wil de gemeente zelf ook. Het zou wel mooi zijn als de regel van anderhalve meter afstand geschrapt wordt.” Bronnen in Den Haag geven aan dat daar sprake van zal zijn.

Poolman verwacht dat veel meer horecazaken komend weekend uit protest de deuren tot in de nacht openhouden. “Zeker nu de politie heeft aangekondigd om niet in te grijpen. Veel horecazaken twijfelen niet meer en doen mee aan de actie. Ik verwacht komend weekend een gezellige binnenstad.”