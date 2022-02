Poolman noemt verbieden actie nachthoreca buitenproportioneel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Buitenproportioneel. Dat is de reactie van nachtburgemeester Merlijn Poolman op het verbieden van de actie van de nachthoreca.

De bedoeling was dat in de nacht van zaterdag op zondag verschillende nachthorecazaken de deuren zouden openen om daarmee te protesten tegen de coronamaatregelen. Door de maatregelen zijn de nachthoreca al bijna twee jaar dicht. De Groningse zaken hadden zich aangesloten bij een landelijke actie. Vrijdag maakte de gemeente bekend de actie te verbieden en dat als horecazaken toch open zouden gaan er dwangsommen tot 15.000 euro werden uitgedeeld. Daarop werd de actie gecanceld.

Horecavergunning in gevaar

“Het is niet bij dreigementen gebleven”, vertelt nachtburgemeester Merlijn Poolman. “Er is een horecazaak geweest die gezegd heeft, wij gaan open. Daar heeft de gemeente contact mee gezocht en vervolgens is er gedreigd met boetes van 50- tot 60.000 euro.” Poolman begrijpt het standpunt van de uitbater wel. “Kijk je bent twee jaar dicht geweest. Je wilt een punt maken. Een boete van 15.000 is misschien nog betaalbaar, maar 50.000 euro niet. Als er dan ook nog gemeld wordt dat een horecavergunning in gevaar kan komen, dan houd je het helemaal voor gezien.”

“Vreemd dat er met zo’n harde hand geregeerd wordt”

Poolman is geïrriteerd. “Dit is totaal buitenproportioneel. We wilden met deze actie een mooi signaal afgeven. Met de portiers van alle zaken hadden we het ook in goede banen kunnen leiden. Maar dat er met zo’n harde hand geregeerd wordt, dat vind ik heel vreemd. Ik vermoed ook dat er vanuit Den Haag veel druk is gelegd.”

“Waar is 01.00 uur op gestoeld?”

Komende week lijken er nieuwe versoepelingen aangekondigd te worden waarbij de sluitingstijd verruimd gaat worden van 22.00 naar 01.00 uur. “Kansloos. Om 01.00 uur dan beginnen we nog maar net. En wat ik ook niet begrijp, waar is die 01.00 uur op gestoeld? Er is geen enkele cijfermatige onderbouwing die laat zien dat deze maatregel iets doet in het aantal besmettingen. Mensen die een nachtclub bezoeken brengen overdag een bezoek aan de supermarkt waar ze net zo goed besmet kunnen worden met een ‘omikronnetje’. Er is geen onderbouwing.”

“We verliezen onze positie in de wereld”

Ook de 1G-maatregel noemt Poolman geen optie. “Dat is totaal niet haalbaar. Kijk bijvoorbeeld naar Bevrijdingsdag. Daar komen 100.000 mensen, terwijl je in de stad een testcapaciteit hebt van 10.000 testen per dag. Dat werkt niet. En als je een avondje wilt gaan stappen, en je moet eerst naar een teststraat. Dat doe je niet, dan is de lol van het op stap gaan er van af. Met 1G wordt de hele sector kapot gemaakt. En dat heeft grote consequenties. Kijk naar grote Dj’s als Martin Garrix. Die zijn groot geworden door de nacht. We hadden in de wereld op dat vlak een hele goede positie. Dat raken we kwijt, en nieuwe talenten krijgen geen kansen.”