Politiewagen schept fietser op Friesestraatweg, fietser ernstig gewond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeerongeluk maandagavond op de Friesestraatweg heeft een politiewagen een fietser geschept. De fietser is daarbij ernstig gewond geraakt, ook de agenten liepen verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur. “Een politiewagen heeft een fietser geschept”, vertelt politiewoordvoerder Renate Winkel. “De fietser is hierbij ernstig gewond geraakt. Ook de beide politieagenten zijn gewond geraakt. De hulpverlening is opgestart en we doen onderzoek naar de precieze toedracht.”

Forse schade

Nieuwsfotografen melden dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn. “Er staan vier ambulances in de straat en ook het Mobiel Medisch Team is ter plaatse”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Na stabilisatie is de fietser onder begeleiding van de MMT-arts overgebracht naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten tussen de spoorwegovergang en de Van Goghstraat.” De fotograaf vertelt dat de politieauto fors beschadigd is geraakt: “De voorruit is volledig kapot, en de voorkant is flink ingedeukt.”

Politieagenten gewond

De politiewoordvoerder meldt dat ook de politiemensen gewond zijn geraakt. “Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. De VOA komt ter plaatse om onderzoek te doen naar de precieze toedracht.” Op de vraag of de agenten onderweg waren naar een spoedmelding, kan de zegsvrouw nog geen antwoord geven. “Daar zal onderzoek naar gedaan moeten worden.”

Later meer.