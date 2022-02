“Politieauto schepte fietser op kruising Van Goghstraat, kwam vijftig meter verder tot stilstand”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een naar en vreselijk ongeval. Dat is de reactie van nieuwsfotografen die maandagavond ter plaatse waren bij het ernstige verkeersongeluk op de Friesestraatweg waarbij een politiewagen een fietser schepte.

Aan het einde van de avond was de straat nog altijd afgesloten en werd er volop onderzoek gedaan naar de toedracht. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl heeft de verrichtingen van het onderzoek gevolgd. “Het onderzoek naar de toedracht wordt uitgevoerd door de Verkeersongevallenanalyse, de voa, van de politie”, vertelt Ten Cate. “De agent vertelde mij dat de aanrijding plaats heeft gevonden op de kruising met de Van Goghstraat. Op deze kruising hebben fietsers de mogelijkheid om over te steken.”

“Politieauto kwam vijftig tot zestig meter na de kruising tot stilstand”

Rond 20.20 uur werd de fietser geschept door een politiewagen. “De politiewagen reed in de richting van de westelijke ringweg. Als je ziet waar de politieauto tot stilstand is gekomen, en waar de fiets ligt, dan is dat ongeveer vijftig tot zestig meter na de kruising.” Nieuwsfotograaf Mike Weening benoemt de schade: “De fiets is zwaar beschadigd geraakt, maar dat geldt ook voor de politieauto. De voorzijde en de motorkap zijn flink ingedeukt en de voorruit is helemaal kapot. Met de ervaring die ik als 112-fotograaf heb, kan ik niet anders concluderen dat het een hele harde klap is geweest.”

Bij het ongeluk raakte de fietser zwaargewond. Na stabilisatie werd het slachtoffer onder begeleiding van een MMT-arts, naar het ziekenhuis gebracht. Ook de twee agenten in de politiewagen raakten gewond. Ook zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de politie wilde maandagavond niet vooruit lopen op de oorzaak van het ongeluk. Op de vraag of de politiewagen zwaailicht en sirene voerde: “Daar kan nu nog geen antwoord op gegeven worden, dat is onderdeel van het onderzoek.”