Politie vraagt Stadjers om hulp bij zoektocht naar gemaskerde straatrovers

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie schakelt de hulp in van het publiek om de daders van een straatroof te vinden, die op donderdag 27 januari plaatsvond voor de PLUS-supermarkt aan de Oosterhamriklaan.

Rond 21:00 uur in de avond werd een 21-jarige man met een wapen bedreigd en beroofd van zijn geld en eigendommen, terwijl hij vanaf de supermarkt onderweg was naar het fietstunneltje richting De Zuilen. Na de straatroof vluchtten de verdachten in de richting van de Korreweg.

Volgens de politie werd de straatroof gepleegd door twee jongemannen. De eerste zou een man van Turkse afkomst zijn. Hij was rond de achttien jaar en rond de 1.77 meter lang met een breed postuur. Ten tijde van de overval droeg de jongeman een skimasker (een soort bivakmuts), een groen/grijze jas met capuchon en een zwarte trainingsbroek.

De tweede verdachte had volgens de politie een Colombiaans uiterlijk. Deze man was tussen de 1.66 en 1.70 meter lang en rond de 22 jaar oud. Deze man had een smal postuur en droeg ten tijde van de overval een wit shirt, een grijs vest, een grijze of witte trainingsbroek en een zwarte of grijze muts met tekst ‘Mochino’.

Mensen die iets hebben gezien of de signalementen herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem contact opnemen kan ook via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2022024246 bij de hand.