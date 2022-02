Politie houdt 23-jarige Stadjer aan voor bedreiging met vuurwapen

nieuws

Foto: Politie Groningen-Noord via Instagram

Agenten hebben maandagochtend een 23-jarige man aangehouden in Paddepoel. De man zou eerder op de dag iemand hebben bedreigd met een vuurwapen.

Omdat er mogelijk sprake was van een vuurwapengevaarlijke verdachte, zette de politie veel eenheden in bij de arrestatie van de man. Agenten in de kogelwerende vesten hebben de man uiteindelijk gearresteerd.

Of het wapen waarmee de man de bedreiging heeft uitgevoerd echt is, kan de politie nog niet zeggen. De politie doet hier onderzoek naar. Onder welke omstandigheden de bedreiging heeft plaatsgevonden, maakte de politie niet bekend.

Er was veel #politie aanwezig in #Paddepoel Zuid #Groningen. Na een melding ter zake bedreiging hebben wij een 23 jarige verdachte man uit Groningen aangehouden. ^JK — Wijkagenten Paddepoel en Zernike Campus (@WA_Paddepoel) February 28, 2022



