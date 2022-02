“Politie herkent zich niet in problemen over aangifte doen in Engelse taal”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In Groningen spelen geen problemen met het aangifte doen bij de politie in de Engelse taal. Dat laat burgemeester Koen Schuiling (VVD) woensdag weten.

Schuiling reageert daarmee op vragen van raadslid Geeske de Vries van de VVD. “Via enkele partijen uit de Universiteitsraad hebben we begrepen dat internationale studenten moeite zouden hebben met het doen van een aangifte in Groningen. Het zou niet mogelijk zijn om in de Engelse taal contact met een politieagent te hebben. Voor belangrijke zaken, als een aangifte doen, lijkt het ons van belang dat taal geen barrière moet zijn”, introduceert De Vries het onderwerp.

Tolk

Burgemeester Schuiling: “Wij hebben navraag gedaan bij de politie, en daar wordt het geschetste beeld niet herkend. Vrijwel alle agenten zijn de Engelse taal machtig. Mocht het voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij een agent, die niet goed Engels kan, in gesprek gaat met een internationale student, dan wordt dit opgelost. Het is ook afhankelijk van het type delict. Bij sommige aangiften is een perfecte beheersing van de Engelse taal belangrijk, in dat geval wordt er een agent naar voren geschoven die hier voor geschikt is. De student heeft ook de mogelijkheid om een tolk mee te nemen, maar dit moet dan wel zelf geregeld worden.”

Duits en Frans

Schuiling laat verder weten dat er ook via internet aangifte gedaan kan worden. “De website politie.nl is ook in het Engels te bekijken. Overigens gaat het nu over de Engelse taal, maar de meeste agenten die in Groningen werkzaam zijn, zijn ook de Duitse en Franse taal machtig. Dus we denken dat wat betreft de geluiden vanuit de Universiteitsraad er een klein misverstand aan de orde was.”