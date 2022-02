Politie haalt beelden offline van zware mishandeling Schuitendiep; meerdere bruikbare tips binnengekomen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdag de beelden van een zware mishandeling op de kruising Schuitendiep – Poelebrug offline gehaald. Volgens de dienst kan de recherche nu verder in het onderzoek, omdat de beelden meerdere bruikbare tips hebben opgeleverd.

“We willen iedereen bedanken voor het delen van de beelden”, schrijft de politie dinsdagmiddag. “De beelden zijn verwijderd van onze website en we vragen iedereen om hetzelfde te doen.”

Bij de mishandeling werd een 21-jarige man uit Stad zwaar toegetakeld. Tussen 00.30 en 01.30 uur ontstond op het kruispunt Schuitendiep met de Poelebrug een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Op de heftige beelden was te zien dat er een confrontatie ontstaat tussen de vriendin van het slachtoffer en de verdachte. Het slachtoffer spreekt de verdachte aan waarna een woordenwisseling volgt. De verdachte loopt daarna om de groep heen en slaat het slachtoffer met gebalde vuist in zijn gezicht.

Informatie delen over het incident met de politie kan nog steeds. Mensen die meer informatie hebben kunnen telefonisch contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.