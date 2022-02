Politie deelt heftige beelden van zware mishandeling Schuitendiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdagmiddag beelden online gezet van een zware mishandeling die in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 november plaatsvond op het Schuitendiep. De politie spreekt van heftige beelden.

Bij de mishandeling werd een 21-jarige man uit Stad zwaar toegetakeld. Tussen 00.30 en 01.30 uur ontstond op het kruispunt Schuitendiep met de Poelebrug een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. “Het slachtoffer werd hierbij zo hard geslagen dat hij viel”, schrijft de politie. “Door de mishandeling heeft hij breuken in zijn gezicht opgelopen.” De politie is op zoek naar de verdachte, die op de beelden goed zichtbaar is.

Blijvend zichtbaar letsel

Op de beelden is te zien dat er een confrontatie ontstaat tussen de vriendin van het slachtoffer en de verdachte. Het slachtoffer spreekt de verdachte aan waarna een woordenwisseling volgt. De verdachte loopt daarna om de groep heen en slaat het slachtoffer met gebalde vuist in zijn gezicht. Het slachtoffer valt na de klap op een aantal fietsen die achter hem staan. Hoewel hij direct weer opstaat, heeft hij vier breuken in zijn gezicht met mogelijk blijvend zichtbaar letsel. De politie laat weten dat het slachtoffer tot op de dag van vandaag hier last van heeft.

Signalement

“Wij roepen de verdachte op om zich te melden. Herkent u de verdachte, of weet u met wie hij die avond in de stad aanwezig was, geef dit dan aan ons door. Op basis van getuigenverklaringen vermoeden wij dat de verdachte op de avond in gezelschap was van een vrouw.” De verdachte is tussen de 25 en 30 jaar oud, is 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur en een witte huidskleur. Hij heeft een bruine, donkerkleurige baard en droeg een donkere stoffen, wollen jas.

Mensen die meer informatie hebben kunnen telefonisch contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800 60 70 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

De beelden van de mishandeling zijn hieronder te bekijken: