Politie arresteert cybercrimeverdachte (25) uit Stad; voor duizenden euro’s in beslag genomen

Politieagenten uit Groningen en Drenthe hebben een 25-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van bankhelpdesk-fraude.

Tegelijkertijd met de aanhouding deden agenten huiszoekingen in woningen in Groningen en Assen. Dit gebeurde onder leiding van een rechter-commissaris.Daarbij troffen agenten goederen aan die mogelijk zijn verkregen uit illegale praktijken. Naast duizend euro aan contant geld nam de politie zo’n 40.000 euro aan goederen in beslag, waaronder merkkleding, schoenen, tasjes en telefoons.

Het cyberteam van politie Zeeland-West-Brabant deed sinds december 2021 onderzoek naar geldstromen en andere digitale gegevens nadat in ieder geval vijf benadeelden aangifte deden. Hierbij kwam de verdachte in beeld, die woonachtig is in Assen.

