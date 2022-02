Podcast Arm in 050 – Wat er leeft in de wijken

nieuws

Vijf verkenners van de Groninger protestantse kerk hebben elk een halfjaar lang rondgelopen in een wijk in Groningen en gekeken naar wat er in de wijken leeft. In de achtste podcast van Arm in 050 spreken we met drie van hen.

Christien Roos heeft rondgelopen in De Weijert Noord, Nick Everts in de Oosterparkwijk en Christiaan Schoonenberg in Beijum. In de podcast vertellen zij onder andere wat hen is opgevallen in de wijk, wat voor mooie en minder mooie verhalen ze hebben gehoord van de bewoners en hoe armoede zichtbaar is in de wijken.

Beluister de podcast Arm in 050 hier op Spotify, via Apple Podcasts of via je eigen speler. De protestantse kerk is op zoek naar mensen die ook interesse hebben om als rond te lopen in een wijk. Meer informatie daarover is te vinden via deze link.

Arm in 050 is een onderzoeksjournalistiek project van Omroep Organisatie Groningen (OOG) over armoede in de gemeente Groningen. Wij onderzoeken hoe het kan dat Groningen hoog in de ranglijst van steden met armoede staat, wat het is om in armoede te leven en waarom het maar niet lukt om armoede terug te dringen.

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.