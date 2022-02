Platform Goed Inkopen gaat van start

nieuws

Foto: Stichting de Computerbank

Op 2 maart wordt het Platform Goed Inkopen geopend. Deze website wordt de online etalage waar zogenoemde impactondernemers uit het noorden kunnen laten zien wat ze te bieden hebben.

Impactondernemers zijn koplopers in de transitie naar een circulaire en inclusieve economie. Ze zorgen onder meer voor arbeidsplaatsen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, versnellen de energietransitie of maken circulaire producten. Ze werken als gewone bedrijven, maar hebben ook een maatschappelijke missie. Geld verdienen is geen doel, maar een middel om de wereld rechtvaardiger te maken.

Het doel van Platform Goed Inkopen is, inkopen met impact makkelijker te maken. Inkopers van overheden en bedrijven weten niet altijd waar ze daarvoor terecht kunnen. Op Platform Goed Inkopen staat het uiteenlopende aanbod van impactondernemers overzichtelijk bij elkaar. Het platform wordt op woensdag 2 maart geopend door wethouder Carine Bloemhoff en gedeputeerde Fleur Gräper.