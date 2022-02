PKC’83 wint, ON hard onderuit, VVG pakt punt

sport

Foto Martijn Minnema: PKC'83-Burgum. De jarige Simon Schreiber (l) maakte de 1-1 namens PKC

Winst, gelijk en verlies voor de drie stadsclubs in de zaterdag eerste klasse E. PKC’83 boog in het laatste kwart een achterstand om, VVG speelde doelpuntloos gelijk bij Pelikaan S en Oranje Nassau kreeg er vier om de oren in Damwoude waar het zelf niet tot scoren kwam tegen Broekster Boys.

Door Martijn Minnema

PKC’83 had voor rust thuis tegen het onderin bivakkerende Burgum de wind vol in de rug maar kon daar niet echt mee uit de voeten. PKC had in een rommelige eerste helft een veldoverwicht maar leed veel balverlies en kwam nauwelijks tot kansen. Na 27 minuten was het aan de andere kant bij een uitval wel raak, 0-1, tevens de ruststand.

Na rust lukte er meer bij PKC’83, nadat Davey Wilkens een opgelegde kans had gemist en PKC op het uur de binnenkant paal raakte wist het in het laatste kwart de achterstand om te buigen. In de 67’ minuut zorgde Simon Schreiber voor de gelijkmaker en acht minuten later zette Nicky Gogadze PKC op 2-1.

Een minuut na de 1-1 was Burgum dicht bij de 1-2 met een schot dat net voorlangs ging en kort na de 2-1 kwam PKC’83 andermaal goed weg toen Burgum wederom uit riante positie voorlangs schoot. Ook de thuisclub kreeg nog enkele mogelijkheden, maar gescoord werd er niet meer. PKC staat door de zege derde op zeven punten van de koploper.

Oranje Nassau verloor het middenmoot duel bij Broekster Boys met liefst 4-0 en zette daarmee de resultaten uit de slechte oefencampagne (met 16 tegentreffers in 3 verloren oefenduels) voort. Bij rust stond ON al met 1-0 achter, kort voor rust kreeg Rick Wiersma rood en moest ON met tien man door waarna Broekster Boys na rust uitliep naar 4-0. ON staat nu tiende.

Middenmoter VV Groningen nam een punt mee bij nummer 3 Pelikaan S, het duel eindigde in 0-0.