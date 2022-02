Piek in meldingen bij Centrum Seksueel Geweld Groningen na onthullingen over The Voice

nieuws

Foto: Counselling via Pixabay

De onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland hebben voor een piek in het aantal meldingen gezorgd bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe.

In de afgelopen vier weken na de uitzending kwamen er 56 meldingen binnen bij het CSG Groningen-Drenthe. In dezelfde periode een jaar geleden waren dat er slechts vijftien. Volgens het CSG was de media-aandacht voor veel mensen aanleiding om meer over dit onderwerp en eigen ervaringen na te denken. In de meldingen die de afgelopen weken binnenkwamen, is volgens het CSG duidelijk te zien dat de uitzending de aanleiding was voor de melding, omdat de gebeurtenissen langer geleden zijn dan normaal.

“Veel mensen die over de gebeurtenissen lazen vonden overeenkomsten met hun eigen verhaal”, vertelt Fetzen de Groot, coördinator van het CSG Groningen-Drenthe. “Mensen die seksueel geweld meemaken ervaren vaak lange tijd gevoelens van schaamte en schuld. Daar horen allerlei vragen en gedachten bij, zoals: ‘Heb ik verkeerde signalen gegeven?’. Door de aandacht voor het onderwerp zijn deze gedachten moeilijker te geloven. Mensen ontdekken nu: ‘Het was niet mijn schuld!’.”