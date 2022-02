Petitie tegen sluiting kinderhartcentrum met ruim 260.000 krabbels gesloten

nieuws

Met in totaal 261.965 handtekeningen hebben de beheerders van de petitie tegen de sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG donderdagavond besloten om het initiatief te sluiten. Aanstaande dinsdag wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

“Ontzettend bedankt voor jullie steun”, schrijft het Team Behoud Centrum voor Congenitiale Hartafwijkingen UMCG in over de sluiting. “Inmiddels hebben we de petitie gesloten omdat we deze op dinsdag 8 februari gaan aanbieden aan de Tweede Kamer. Jullie hebben een enorme bijdrage geleverd aan de strijd om het hartcentrum in Noord-Nederland te behouden.”

De actie, die werd opgezet door een moeder van een in het UMCG behandeld hartpatiëntje, startte op woensdag 22 december. Vrijwel meteen daarna werd de actie opgepikt op sociale media en kon daardoor op veel steun rekenen. Medewerkers van de Kinder-IC namen de actie daarom uit handen van de oprichtster.

Als het aan minister Kuipers van Volksgezondheid ligt, mag het UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking mogen dan niet meer worden uitgevoerd door het Groningse ziekenhuis.

Direct volgde een golf van protest. In minder dan een week na de start werd de grens van 200.000 handtekeningen bereikt.