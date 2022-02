Petitie tegen aanleg transferium De Punt al ruim 500 keer getekend

nieuws

Foto: Erik Bazuin

Een transferium bij De Punt. De provincie Drenthe wil het graag gerealiseerd zien, omwonenden zijn tegen het plan. Zij zijn een petitie gestart.

“Het plan om een transferium aan te leggen speelt al heel wat jaren”. Aan het woord is Erik Bazuin uit Glimmen. Hij is één van de mensen achter de petitie. “Het project werd op een gegeven moment stilgelegd vanwege de stikstofproblematiek. Het leek toen einde verhaal. Ook vanwege de realisatie van een transferium in Haren en vervoersontwikkelingen in Groningen, zou een transferium bij De Punt overbodig zijn. Nu pakt de provincie het plan toch weer op omdat het stikstofvrij aangelegd kan worden. Klaarblijkelijk klotst het geld tegen de plinten in het provinciehuis op, en moet het hier voor gebruikt worden. Terwijl het project overbodig is.”

“Het transferium in Haren biedt voldoende parkeergelegenheid”

Bazuin heeft het over nut en noodzaak. “Vanaf het begin is het om een omstreden plan. Zowel in de Provinciale Staten als in de gemeenteraad is het plan met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. Ook vanuit de samenleving is er geen draagvlak voor dit project. Bij Haren is al een groot transferium dat voldoende parkeergelegenheid biedt.”

Roerdomp, hermelijn en ijsvogel

Maar er is nog een reden. De aanleg van het transferium gaat ten koste van natuur. “Aan de noordwest kant van de A28 staat een nieuwe afrit gepland. Dit is een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten. In de voorbereiding werd gezegd dat er alleen wat vleermuizen zouden zitten. Wij hebben daar zelf onderzoek naar gedaan en hebben daarbij een wildcamera opgehangen. Het blijkt een leefgebied te zijn van onder andere de otter, die er ook jongen heeft, de bever, roerdomp, bunzing en hermelijn. Daarnaast gaat de geplande afrit ook nog eens dwars door een broedplaats van de ijsvogel.”

Verkiezingsonderwerp

Bazuin hoopt dat de petitie zo vaak mogelijk getekend wordt. “Dat inmiddels in een paar dagen tijd al 500 mensen hun handtekening hebben gezet is heel fijn. We hopen dat we het hiermee op de agenda krijgen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Zojuist zei ik al dat de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid met het plan heeft ingestemd. Maar dat is jaren geleden, en er zijn zoveel ontwikkelingen in de tussentijd geweest. Wij vinden dat dit een belangrijk onderwerp moet worden in de richting van de verkiezingen.”

De petitie vind je op deze pagina.