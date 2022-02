Persoon komt met hand vast te zitten achter radiator

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen in de Magnesiumlaan in de wijk Vinkhuizen voor een persoon die bekneld was komen te zitten. Dat meldt nieuwsfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl.

De melding voor de hulpdiensten kwam rond 12.10 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Een persoon is door onbekende oorzaak met zijn hand klem komen te zitten achter een radiator in een woning”, vertelt Nuver. “Brandweerlieden hebben de persoon los weten te krijgen. Daarna is deze nagekeken door ambulancepersoneel.” De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Over de leeftijd van de persoon is niets bekend.