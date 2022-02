“Pas op voor wiebelbomen en loshangende takken”

nieuws

Foto; Jan Beekman / twitter.com/HGL_JanBeekman

Levensgevaarlijk. Zo omschrijft landschapsbeheerder Jan Beekman van Het Groninger Landschap de situatie in de Groningse bossen. Storm Eunice heeft flink huisgehouden.

“Als we kijken naar onze terreinen, dan hebben we het bijvoorbeeld over de landgoed Coendersborg, dan kunnen we concluderen dat er flinke stormschade is ontstaan”, meldt Beekman. Door de storm van vrijdagavond zijn er diverse bomen omgegaan en zijn ook verschillende takken naar beneden gekomen. Zij blokkeren in sommige gevallen paden en wegen. “We hebben verschillende wandelpaden afgesloten.”

Staatsbosbeheer riep eerder op om de komende dagen niet naar de bossen te komen omdat het er levensgevaarlijk is. Zo kunnen bomen nog omvallen en takken naar beneden komen. “Het is levensgevaarlijk in het bos. Als je wel naar een bos gaat, pas dan op voor wiebelbomen en voor loshangende takken”, waarschuwt de landschapsbeheerder.

Her en der flinke stormschade in onze terreinen. Sommige wandelpaden zijn tijdelijk afgesloten. Pas op voor wiebelbomen en voor loshangende takken, het is levensgevaarlijk in het bos. Ondere in landgoed #Coendersborg #Nuis @GR_Landschap @SpeelmanBert pic.twitter.com/0zN8BkY5fn — HGL Jan Beekman (@HGL_JanBeekman) February 19, 2022